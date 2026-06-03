Директор дворца культуры в Ингушетии своровал миллион на памятных мероприятиях

Фактически запланированные мероприятия не были проведены, а средства после обналичивания присвоены чиновником. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ингушетии сотрудники регионального УФСБ пресекли хищение бюджетных средств директором городского дворца культуры в Малгобеке. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По версии следствия, руководитель учреждения культуры организовал схему по выводу денег, заключив фиктивные договоры на организацию праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам. На счета подставных подрядных организаций было перечислено более миллиона рублей.

При этом сами мероприятия в действительности не проводились. Полученные средства в дальнейшем были обналичены и присвоены чиновником для личного использования.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

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