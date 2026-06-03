Количество парковочных сессий в Кисловодске выросло на 64% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске выросла популярность платных парковок. За первые пять месяцев 2026 года количество парковочных сессий увеличилось на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ГКУ «АМПП», с января жители и гости курорта более 10 тысяч раз оплатили парковку через мобильное приложение.

Платные парковки начали работать в Кисловодске в 2024 году как один из инструментов регулирования транспортных потоков. Предполагается, что система позволяет увеличить оборачиваемость парковочных мест и уменьшить число автомобилей, которые надолго занимают места в центре города.

«Платные парковки позволяют повысить доступность парковочных мест и снизить количество автомобилей, которые длительное время занимают места в курортной части города», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

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