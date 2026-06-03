В Лермонтове из-за сильных дождей на склонах Бештау пробились родники. Фото: соцсети Елены Кобзевой

Из-за продолжительных проливных дождей в Лермонтове уровень грунтовых вод сильно поднялся, а на склонах горы Бештау пробились родники. Чтобы избежать подтопления домовладений на Лермонтовском шоссе, власти решили прокопать специальный ров для отвода воды.

На некоторых въездах во дворы трубы для отвода воды не было предусмотрено. Специалистам пришлось временно прокопать эти участки. В мэрии пояснили: в будущем собственникам нужно самим позаботиться о прокладке ливнеотводящих труб на своих въездах.

«Важно: в дальнейшем собственникам необходимо предусмотреть прокладку ливнеотводящих труб на своих въездах», – сообщила мэр Лермонтова Елена Кобзева.

Также на территории дома №9 по улице Химиков со стороны Объездной из-за намокания произошел сход грунта. Сотрудники аварийно-спасательной службы провели необходимые работы – спилили деревья, которые представляли угрозу.

На данный момент, по данным мэрии, угрозы жизни и имуществу нет. Ситуацию держат под контролем. При любых чрезвычайных происшествиях жителей просят сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

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