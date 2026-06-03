Ставропольцам напомнили о необходимости обновлять данные полиса ОМС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Ставропольского края напомнили о важности своевременно обновлять данные полиса обязательного медицинского страхования. От актуальности сведений зависит возможность без проблем получать бесплатную медицинскую помощь, записываться к врачам через электронные сервисы и оформлять направления на обследования и лечение.

Обновить данные необходимо после замены паспорта, смены фамилии, имени или отчества, а также при изменении даты или места рождения либо после получения российского гражданства. Наличие актуального полиса позволяет избежать ошибок в медицинских информационных системах и исключает ситуации, когда пациент может столкнуться с трудностями при обращении за медицинской помощью.

Сделать актуализацию можно лично в офисе страховой медицинской организации. Для этого понадобятся паспорт, СНИЛС, действующий полис ОМС и документы, подтверждающие изменения личных данных, например свидетельство о браке.

Сегодня полис ОМС оформляется в цифровом формате и представляет собой уникальный номер с машиночитаемым штрихкодом. Найти его можно в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте территориального фонда. При этом ранее выданные бумажные и пластиковые полисы продолжают действовать наравне с цифровыми.

«Полис ОМС – это гарантия права застрахованных граждан на бесплатную медицинскую помощь. Только по итогам 2025 года проведено почти 95 тысяч корректировок данных полиса ОМС», – рассказали в территориальном фонде ОМС Ставропольского края.

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