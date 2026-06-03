Дорогу в Буденновском округе Ставрополья перекрыли из-за разлива реки Кума

В Буденновском округе Ставрополя временно ограничили движение транспорта на участке дороги Архангельское – Плаксейка. Причиной стало подтопление проезжей части после подъема уровня воды в реке Кума.
Как сообщили в Госавтоинспекции, ограничения ввели 3 июня с 12:30. Под водой оказался участок трассы со второго по третий километр. Подтопление произошло из-за обильных осадков, которые в последние недели наблюдаются на территории Ставропольского края. Повышение уровня воды привело к выходу реки на дорогу.
На месте организовано дежурство сотрудников ДПС, которые контролируют ситуацию и информируют водителей о введенных ограничениях.
Пока движение по участку остается закрытым. Открыть трассу планируют после того, как уровень воды снизится и дорога станет безопасной для проезда транспорта.
«О возобновлении движения на автодороге будет сообщено незамедлительно», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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