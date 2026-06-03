Отечественный ИИ-ассистент поможет спланировать путешествие

Основными пользователями нейросетей для путешествий являются россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Фото: предоставлено ВТБ

По данным недавних исследований в России растет популярность нейросетей для поездок. В первом квартале 2026 года число запросов в ИИ-сервисах на тему путешествий вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными пользователями нейросетей для путешествий (40%) являются россияне в возрасте от 35 до 44 лет.

В этом году будет запущен отечественный цифровой помощник для организации поездок. Об этом на ПМЭФ-2026 заявила первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

ИИ-агент поможет подобрать варианты авиа- и железнодорожных билетов, жилья, экскурсий. Как только помощник заметит, что пользователь интересуется путешествиями или приближается сезон отпусков, – сам предложит различные варианты, опираясь на историю запросов.

Пользователи ВТБ и Почта банка смогут уточнять в чате детали поездки, маршруты, сравнивать разные варианты. ИИ-ассистент поможет также при совершении покупок или планировании других финансовых задач.