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НовостиОбщество3 июня 2026 11:31

Отечественный ИИ-ассистент поможет спланировать путешествие

Как только помощник заметит, что пользователь интересуется поездками или приближается сезон отпусков, он сам предложит различные варианты, опираясь на историю запросов
Елена ДАГОВА
Основными пользователями нейросетей для путешествий являются россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Фото: предоставлено ВТБ

Основными пользователями нейросетей для путешествий являются россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Фото: предоставлено ВТБ

По данным недавних исследований в России растет популярность нейросетей для поездок. В первом квартале 2026 года число запросов в ИИ-сервисах на тему путешествий вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными пользователями нейросетей для путешествий (40%) являются россияне в возрасте от 35 до 44 лет.

В этом году будет запущен отечественный цифровой помощник для организации поездок. Об этом на ПМЭФ-2026 заявила первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

ИИ-агент поможет подобрать варианты авиа- и железнодорожных билетов, жилья, экскурсий. Как только помощник заметит, что пользователь интересуется путешествиями или приближается сезон отпусков, – сам предложит различные варианты, опираясь на историю запросов.

Пользователи ВТБ и Почта банка смогут уточнять в чате детали поездки, маршруты, сравнивать разные варианты. ИИ-ассистент поможет также при совершении покупок или планировании других финансовых задач.