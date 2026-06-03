Два человека погибли и шесть пострадали в массовом ДТП на трассе в Дагестане. Фото: прокуратура Дагестана

Смертельная авария произошла днем 3 июня на федеральной трассе Р-215 «Махачкала – Астрахань» в Бабаюртовском районе Дагестана. В столкновении трех автомобилей погибли два человека, еще шестеро получили травмы. Среди пострадавших есть три ребенка.

ДТП произошло на 350-м километре автодороги недалеко от села Люксембург. Участниками аварии стали автомобили «Лада Приора», «Лада Калина» и грузовая фура. После поступления сигнала на место выехали сотрудники пожарно-спасательной части и экстренные службы. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

«К месту аварии незамедлительно направили отделение 14-й пожарно-спасательной части (14-ПСЧ). Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы», – сообщили в МЧС Дагестана.

В результате происшествия погибли двое взрослых. Травмы получили шесть человек, среди которых трое детей. По предварительным данным прокуратуры Дагестана, водитель одного из легковых автомобилей выехал на встречную полосу движения, после чего произошло столкновение с другой машиной и грузовиком.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения», – добавили в прокуратуре республики.

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