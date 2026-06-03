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НовостиПроисшествия3 июня 2026 13:50

В Кузбассе будут судить банду из шести человек за нападения на людей

Следствие считает, что группа держала в страхе жителей города Белово
Ева ТКАЧЕНКО
В Кузбассе будут судить банду из шести человек за нападения на людей

В Кузбассе будут судить банду из шести человек за нападения на людей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области предъявили обвинение шестерым жителям Белово и Беловского округа, которых следствие считает участниками группы, занимавшейся нападениями на людей. Среди фигурантов оказались трое взрослых и трое несовершеннолетних. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Как сообщили в региональном следственном комитете, обвиняемым в зависимости от роли вменяют вымогательство, разбой и грабеж, совершенные группой лиц с применением насилия и угроз.

По версии следствия, участники группы действовали на территории Белово. Для запугивания потерпевших они использовали различные предметы и применяли силу. Основной целью было завладение деньгами и другим имуществом.

Следователи установили как минимум четырех потерпевших. Правоохранители проверяют возможную причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям. После задержания следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Пятеро обвиняемых отправлены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

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