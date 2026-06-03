Бастрыкин потребовал доклад по аварийному дому во Владикавказе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с аварийным многоквартирным домом во Владикавказе, жильцы которого уже несколько лет не могут добиться расселения.

Поводом стало обращение, опубликованное в социальных сетях. Речь идет о доме на улице Бритаева, построенном еще в 1957 году. По словам жителей, здание находится в неудовлетворительном состоянии. В стенах появились трещины, разрушаются кровля и кирпичная кладка фасада. Во время дождей квартиры регулярно затапливает.

Дом официально признали аварийным еще в 2020 году. Однако за прошедшие годы его жильцы так и не получили новое благоустроенное жилье. Согласно имеющимся планам, расселение должно состояться не раньше 2029 года.

Обращения граждан в различные инстанции результата не принесли. После публикации жалобы региональное управление следственного комитета по Северной Осетии организовало процессуальную проверку.

«Председатель следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУ СК России по Республике Северной Осетии – Алании доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также проводимой работе по реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенные жилые помещения», – добавили в СУ СКР по СК.

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