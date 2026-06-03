В Дагестане задержали криминального авторитета

Ему грозит новый срок от восьми до пятнадцати лет. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Дагестану.

В Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Следствие утверждает, что подозреваемый, находясь в исправительном учреждении, занял высшее положение в преступной иерархии и с декабря 2024 года по июль 2025 года координировал действия осужденных, придерживающихся криминальных взглядов.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам региональных МВД, УФСБ и УФСИН, были проведены обыски по месту жительства подозреваемого, который в настоящее время задержан», – говорится в сообщении СУ СКР по республике.

Уголовное дело расследуется по статье 210.1 УК РФ, которая касается занятия высшего положения в преступной иерархии. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а также возможность наложения штрафа до пяти миллионов рублей или ограничения свободы на срок от одного года до двух лет.

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