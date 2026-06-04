В России ожидается рост рынка сбережений в 2026 году

Главный тренд года – это перераспределение ликвидности как в долгосрочные инвестиции. Фото: предоставлено ВТБ

Как сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на ПМЭФ-2026, объем привлеченных средств в российских банках в 2026 году вырастет на 10%, превысив отметку в 72 трлн рублей.

Поданным ВТБ, на текущий момент россияне уже разместили более 67,5 трлн рублей в накопительных продуктах, это на 14% превышает аналогичный показатель прошлого года. По прогнозам, к концу первого полугодия объем вложений физических лиц достигнет 68,7 трлн рублей, из которых 65,3 трлн рублей составят рублевые накопления. Доля рублевых сбережений к концу года может достичь 95%.

Эксперты банка рассказали, что классические вклады и накопительные счета по-прежнему остаются финансовым фундаментом для большинства россиян. Однако главный тренд года – это перераспределение ликвидности как в долгосрочные инвестиции для получения более высокой доходности на длительном горизонте, так и в кредитный рынок, хотя здесь потенциал использован еще не в полной мере.