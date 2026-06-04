Под Ставрополем загорелось трехэтажное здание на полигоне ТБО. Фото: соцсети

В Шпаковском округе Ставрополья 4 июня произошел пожар. Очаг возгорания располагается в хуторе Нижнерусский на улице Карьерной.

Горит трехэтажное административное здание на территории полигона твердых бытовых отходов. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

На место выехали специалисты МЧС, работают 27 спасателей и семь единиц техники. Информация о пожаре уточняется. Причины случившегося пока не установлены.

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