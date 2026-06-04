Оркестр 47 суворовцев даст бесплатный концерт в центре Кисловодска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Оркестр 47 суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова даст бесплатный концерт в центре Кисловодска. Выступление пройдет 5 июня в 15:00 на площади перед Нарзанной галереей.

Художественным руководителем коллектива является начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. За дирижерским пультом выступят Михаил Мельник и Евгений Мысин. Для зрителей подготовили программу из произведений отечественных и зарубежных композиторов, а также оригинальных сочинений для духового оркестра.

«Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова – одно из ярких культурных событий этого лета для нашего города», – поделился Евгений Моисеев.

Все желающие смогут посетить концерт бесплатно.

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