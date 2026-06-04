Глава ВТБ купил апельсин и лично протестировал оплату по QR-коду в Китае

Андрей Костин. Фото: предоставлено ВТБ

Система оплаты QR-кодом уже работает в Китае, Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. До конца года планируется расширить географию сервиса до 10 стран.

Андрей Костин рассказал в кулуарах ПМЭФ-2026, что сам опробовал оплату по QR-коду в Китае и купил апельсин за 12 юаней.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что российские туристы в 2026 году совершили более 400 тыс. оплат по QR-коду за границей на сумму 1,3 млрд рублей. Чаще всего по QR оплачивают продукты, электронику и одежду, в среднем на 3 тыс. рублей.

В 2026 году география сервиса у банка вырастет до 10 стран, включая государства Латинской Америки. Операции доступны также клиентам Почта банка, недавно перешедшим в ВТБ.

Технология QR платежей развивается в направлении упрощения и расширения возможностей в сфере выездного туризма. В ближайшей перспективе – подключение новых стран и интеграция с локальными платежными системами.