Прокуратура и СК начали проверку после пожара на полигоне под Ставрополем. Фото: СУ СКР по СК

Прокуратура и СК организовали проверку после крупного пожара на территории предприятия в хуторе Нижнерусском Шпаковского округа. Возгорание произошло днем 4 июня, в результате происшествия есть пострадавшие – ожоги получили трое работников полигона.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в одном из зданий производственной площадки, расположенной рядом с полигоном твердых коммунальных отходов. Огонь распространился на площади около 360 квадратных метров.

Предварительно, в ходе спрессовки емкостей от антисептической жидкости произошел взрыв, после которого по территории распространился огонь. Точную причину установят после пожаро-технической судебной экспертизы. На место были направлены экстренные службы. В ликвидации пожара участвуют 48 спасателей и 12 единиц техники.

После происшествия прокуратура Шпаковского округа начала проверку соблюдения требований пожарной и промышленной безопасности. В ходе надзорных мероприятий специалисты намерены установить причины возгорания и оценить условия, которые могли способствовать возникновению пожара.

Особое внимание ведомство уделит вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим.

«По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«В настоящее время следователем СК России проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – добавили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

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