В минсельхозе Ставрополья опровергли связь ливней с самолетом по вызову осадков. Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Проливные дожди, подтопления и подъем уровня рек на Ставрополье не связаны с работой самолета-лаборатории, который весной использовали для искусственного увеличения осадков. Об этом заявил министр сельского хозяйства края Константин Ишков на пресс-конференции в РИЦ СК.

В последние недели ливни обрушились на регион и привели к подтоплениям домов, участков и дорог. Однако, как пояснили в краевом минсельхозе, самолет завершил работу задолго до начала нынешней непогоды. По словам Константина Ишкова, воздушное судно находилось на территории края с 25 марта по 25 апреля. После этого его перебазировали в другие регионы страны.

«Погода в этом году нестандартная. Мы внимательно наблюдаем за количеством осадков, у нас по краю выпало уже около 80% годовой нормы. Самолет уже улетел полтора месяца назад. Он не может растянуть вызов осадков во времени», – пояснил министр.

Самолет-лабораторию привлекают по поручению губернатора Владимира Владимирова. В 2025 году благодаря искусственному вызову осадков их объем удалось увеличить примерно на 30%, что положительно сказалось на состоянии сельскохозяйственных культур.

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