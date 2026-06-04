Аквапарк за пять млрд рублей построят рядом с Железноводском Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье появится один из крупнейших круглогодичных аквапарков региона. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта губернатор Владимир Владимиров подписал на Петербургском международном экономическом форуме.

Новый объект планируют построить в Предгорном округе недалеко от Железноводска. Помимо аквапарка, проект включает термальный комплекс с водой из природных источников. На территории разместят водные аттракционы для детей и взрослых, бассейны разной глубины, зоны отдыха и кафе.

Под строительство выделят участок площадью 40 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций оценивается примерно в пять млрд рублей. После запуска комплекса будет создано около 100 новых рабочих мест.

При этом проект станет частью более крупного кластера. Рядом инвестор уже ведет жилищное строительство на территории 150 гектаров. В рамках развития района планируется возвести две школы и три детских сада.

Кроме того, на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, строительство очистных сооружений и новой газораспределительной станции направят около семи млрд рублей.

«Серьезные инвестиции будут направлены на строительство и обновление коммунальных сетей в Железноводске. Это поможет улучшить водоснабжение, работу канализации, повысить качество жизни людей», – поделился губернатор Владимир Владимиров.

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