Более девяти тысяч ставропольцев игнорируют проверку газового оборудования Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе более девяти тысяч собственников жилья до сих пор не проводят обязательное техническое обслуживание газового оборудования. Еще 11 многоквартирных домов не прошли диагностику газовых систем, несмотря на требования безопасности.

По данным городской администрации, в краевой столице газом пользуются около 210 тысяч абонентов. К системе газоснабжения подключены примерно 2,1 тысячи многоквартирных и 31 тысяча частных домов. Однако часть жителей продолжает игнорировать профилактические проверки и обслуживание оборудования.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за неисправностей газовых приборов пострадали 16 человек, в том числе пятеро детей.

«Не все собственники помещений ответственно относятся к использованию газовых приборов и игнорируют необходимость регулярной диагностики и технического обслуживания приборов и систем. От каждого из нас зависит жизнь и здоровье наших близких и всех, кто живет по соседству», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В случаях, когда владельцы жилья полностью игнорируют требования безопасности, подача газа может быть приостановлена в установленном законом порядке. Также проверки проводят в многоквартирных домах, где отсутствуют договоры на техническое обслуживание или не предоставлены заключения о диагностике оборудования.

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