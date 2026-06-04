Почтальон из Кузбасса получила срок за присвоение пенсии Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кузбассе суд вынес приговор бывшей сотруднице почтового отделения, которая присвоила пенсионные выплаты пожилого мужчины. Деньги она использовала для покрытия недостачи в кассе. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Как установил суд, инцидент произошел в октябре 2024 года в Тяжинском районе. Работница почты обнаружила нехватку средств и решила восполнить ее за счет пенсионера.

По данным прокуратуры, женщина внесла в служебную программу ложные сведения о том, что якобы выдала мужчине более 41 тысячи рублей. Однако в действительности пенсионер в тот момент находился на лечении в больнице и получить деньги не мог.

Полученными средствами сотрудница распорядилась самостоятельно, направив их на закрытие кассовой недостачи. Во время судебного разбирательства подсудимая признала вину лишь частично. При этом причиненный ущерб был полностью возмещен.

Суд признал женщину виновной в растрате и назначил ей один год лишения свободы условно. Такой же срок составил испытательный период.

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