В Дагестане введены в эксплуатацию три объекта энергетики в горной зоне. Фото: Федор Щукин

В Дагестане продолжается реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики. В горной зоне республики дали старт сразу трем объектам, которые направлены на увеличение генерации электроэнергии с использованием природных ресурсов.

В Докузпаринском районе заработала Самурская малая гидроэлектростанция. Объект строили шесть месяцев. Во время работ применялась уникальная бесплотинная технология, что позволило минимизировать воздействие на окружающую среду. ГЭС оснащена турбиной К-1 – первой серийной ковшовой гидротурбиной, произведенной на территории Дагестана.

В Ахтынском районе начала работу первая в республике горная солнечная электростанция «Ахцах». Объект накапливает электрическую энергии днем, а в вечерние часы пиковых нагрузок передает ее в сеть.

В Рутульском районе началось строительство малой гидроэлектростанции «Орел» мощностью 5,05 МВт. Завершить работы власти планируют в 2027 году – тогда же станция и заработает.

«Благодарю каждого, кто вносит вклад в развитие “зеленой” энергетики – от инвесторов и руководителей ведомств до проектировщиков, инженеров, энергетиков и технических специалистов на местах. За этими проектами стоят профессионалы, которые работают быстро, качественно и с душой», – заявил врио главы Дагестана Федор Щукин.

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