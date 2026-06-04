Жительницу Ставрополья осудили за аферу с несуществующими детьми Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд вынес приговор жительнице Александровского округа Ставрополья, которую признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат. По данным правоохранителей, женщина незаконно оформила пособия на детей, которых на самом деле не было.

Во время оперативных мероприятий выяснилось, что местная жительница предоставила в уполномоченные органы документы с недостоверными сведениями о рождении якобы двоих детей. На основании этих данных ей назначили социальные выплаты.

В результате женщина получила из бюджета более 1,3 млн рублей. После передачи материалов проверки следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленница в целях незаконного получения социальных выплат, предоставила в уполномоченный орган пакет документов с недостоверными сведениями о рождении ею якобы двоих детей», – рассказали в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Александровский районный суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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