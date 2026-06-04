Более 100 тысяч гектаров посевов пострадали от ливней на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сильные ливни и град, которые обрушились на Ставрополье в последние недели, нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству региона. По предварительным данным, повреждены посевы на площади более 100 тысяч гектаров, а также свыше 700 гектаров садов, виноградников и ягодников.

Больше всего от непогоды пострадали Георгиевский, Минераловодский, Курский, Степновский и Кировский округа. Сейчас специалисты продолжают обследовать поля и уточнять окончательные масштабы ущерба.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, для многих хозяйств важной поддержкой станет система агрострахования. Аграрии, которые заранее застраховали свои посевы, уже начали взаимодействовать со страховыми компаниями для оценки потерь и получения компенсаций.

За последние пять лет площадь застрахованных сельхозземель в регионе выросла в четыре раза.

«Наш край находится в зоне рискованного земледелия, поэтому важно создавать дополнительные механизмы защиты для тех, кто работает на земле», – пояснил Владимиров.

Параллельно с этим поддержку оказывает и регион. Министерство сельского хозяйства Ставрополья уже приступило к выплате субсидий по договорам страхования урожая.

В 2026 году было заключено 218 соглашений на общую сумму 528 млн рублей. В первую очередь финансовую помощь планируют направить хозяйствам, которые сильнее всего пострадали от дождей и града. Всего власти рассчитывают просубсидировать около 785 тысяч гектаров застрахованных посевов. Таким образом аграриям компенсируют половину затрат на страхование урожая.

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