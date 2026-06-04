Самыми востребованными сотрудниками летом на Ставрополье стали курьеры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курьеры, менеджеры по продажам, продавцы, водители и разнорабочие стали самыми востребованными сотрудниками на рынке труда Ставропольского края в начале лета. На эти профессии пришлось более трети всех вакансий, открытых работодателями в мае.

Как подсчитали аналитики сайта по поиску работы, за месяц в регионе появилось свыше 5,8 тысячи новых предложений о трудоустройстве. Почти 37% из них пришлись на пять наиболее востребованных специальностей.

Абсолютными лидерами по спросу стали курьеры. В мае работодатели искали более 800 таких сотрудников, что составляет около 15% от общего числа вакансий. Следом расположились менеджеры по продажам и работе с клиентами, для которых открыли более 380 вакансий. Также в числе самых востребованных оказались продавцы-консультанты и кассиры – более 350 предложений, водители – более 265 вакансий и разнорабочие – более 260.

При этом именно курьерам работодатели готовы платить самые высокие зарплаты. Медианная предлагаемая зарплата для таких специалистов достигла 190 тысяч рублей. Разнорабочим предлагают в среднем 126,2 тысячи рублей, водителям – 98,7 тысячи рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата по краю в мае составила 75,1 тысячи рублей.

Менеджерам по продажам работодатели готовы платить около 77,5 тысячи рублей, а продавцам-консультантам и кассирам – 50 тысяч рублей.

«В разрезе данных наиболее востребованных профессий одни из самых высоких зарплат работодатели региона предлагают курьерам, разнорабочим и водителям, что выше средних показателей по Ставропольскому краю», – рассказали эксперты.

Административному персоналу работодатели готовы платить более 126 тысяч рублей, специалистам транспортной отрасли и логистики – около 117 тысяч рублей, работникам сельского хозяйства – 90 тысяч рублей, строительной отрасли – 89,3 тысячи рублей, а представителям рабочего персонала – около 80 тысяч рублей.

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