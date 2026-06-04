Еще двух подростков задержали после поножовщины в Ингушетии Фото: Ольга ЮШКОВА.

Следователи задержали еще двух подозреваемых по делу о массовой драке с применением ножей в Ингушетии. Речь идет о молодых людях 16 и 18 лет, которых считают участниками нападения на троих жителей республики. Об этом рассказали в издании «АиФ-СК».

По данным следствия, конфликт произошел вечером 30 мая на улице Джабагиева в селе Экажево. Группа молодых людей устроила потасовку прямо на проезжей части. Во время драки использовались ножи. В результате ранения получили трое местных жителей в возрасте 15, 17 и 19 лет. Пострадавших доставили в больницу с колото-резаными травмами.

Ранее правоохранители уже задержали одного из предполагаемых участников нападения – 15-летнего подростка. По решению суда его отправили под стражу.

Теперь следствие установило личности еще двоих возможных соучастников. Их подозревают в групповом хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

В ближайшее время молодым людям предъявят официальное обвинение. Следователи также намерены ходатайствовать об их аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru