Туристку с травмой ноги эвакуировали от Суфуруджинских водопадов в КЧР. Фото: ГУ МЧС России по СК

Женщине потребовалась помощь спасателей после травмы ноги на туристическом маршруте у Суфуруджинских водопадов в Карачаево-Черкесии. Пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться, поэтому к месту происшествия направили сотрудников МЧС.

Инцидент произошел 2 июня в районе популярных среди туристов Суфуруджинских водопадов неподалеку от Домбая. На место прибыли специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.М. Дзераева.

Спасатели оказали женщине первую помощь, после чего транспортировали ее на носилках до места, куда могла подъехать бригада скорой помощи. Затем пострадавшую передали медикам для дальнейшего обследования и лечения В спасательной операции были задействованы шесть человек и одна единица техники.

В ведомстве также напомнили, что горные маршруты относятся к местам повышенной опасности.

«МЧС России напоминает: горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей, будь внимателен на туристических маршрутах», – сообщили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

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