Руслан Еременко. Фото: предоставлено ВТБ

Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и традиционное преобладание оборотного кредитования, эксперты ВТБ фиксируют устойчивый инвестиционный спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Об этом заявил член правления ВТБ Руслан Еременко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) По его словам, в структуре кредитного портфеля банка в сегменте МСП на инвестиционные цели приходится более трети выдач.

Руслан Еременко также отметил, что поддерживать инвестиционную активность предпринимателей помогает комплексная система государственной поддержки. «Система мер господдержки постоянно трансформируется... Они помогают: сегодня растет прибыль компаний... В конечном итоге предприятие получает большую прибыль, фокусируется на развитии, отсюда и появляются новые инвестпроекты», – пояснил спикер.

Наиболее наглядными примерами эффективности госпрограмм банкир назвал сельское хозяйство и туристическую отрасль. Благодаря профильным программам Минсельхоза и Минэкономразвития Россия стала ведущим экспортером мясной продукции, а в гостиничном бизнесе наблюдается импульс качественного роста. ВТБ, по заявлению Еременко, сегодня является провайдером практически всех основных заявок на развитие туриндустрии по программе №141.

Отдельно член правления коснулся строительного сектора. Он признал снижение массового ипотечного спроса из-за дорогих кредитов, однако указал на отсутствие системных проблем и дефолтов. Драйверами отрасли остаются отношение граждан к недвижимости как к инструменту сбережения и необходимость замещения ветхого жилого фонда.