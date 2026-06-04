Краснокнижные маки взяли под усиленную охрану в Предгорном округе на Ставрополье

На горе Шелудивой началось цветение маков, занесенных в Красную книгу. Фото: администрации Предгорного округа.

В Предгорном округе зацвели краснокнижные маки. Как сообщает пресс-служба администрации округа, уникальное природное явление взяли под усиленную охрану. Поляна

«На горе Шелудивой началось цветение маков, занесенных в Красную книгу. Чтобы сохранить этот редкий природный объект, власти усилили охрану территории в период цветения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Гора Шелудивая официально признана памятником природы регионального значения. В период цветения здесь проводятся усиленные рейды, направленные на предотвращение незаконного сбора редких растений.

«В прошлом году губернатор Ставрополья утвердил постановление, закрепившее режим особой охраны. Любые действия, способные навредить уникальной экосистеме, будут жестко пресекаться», – напомнил местным жителям и гостям региона глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

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