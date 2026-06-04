На Ставрополье заработал единый портал мер соцподдержки участников СВО

В навигатор уже загружено 56 федеральных, 39 региональных и более 50 муниципальных мер поддержки. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае создали единый портал мер социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщил в своих сосетях губернатор региона Владимир Владимиров, отметив, что основная цель портала — обеспечить оперативное получение помощи без лишних хлопот и бумажной волокиты.

На портале для каждого пользователя формируется индивидуальный «кабинет поддержки», в котором отображается полный перечень мер, на которые он имеет право в данный момент. Сервис автоматически составляет список доступных мер поддержки, а также предоставляет информацию о необходимых документах и местах обращения. Пользователи могут перейти на портал Госуслуг для оформления электронной заявки, если такая возможность доступна.

В навигатор портала уже загружено 56 федеральных, более 50 муниципальных и 39 региональных мер поддержки. Губернатор добавил, что этот список будет постоянно дополняться, чтобы охватить все возможные потребности участников СВО и их семей.

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