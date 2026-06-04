Кабардино-Балкария расширит сотрудничество с ведущими техническими вузами страны

Фото: пресс-служба Главы КБР

Школьники и студенты КБР смогут учиться по программам МФТИ и МГТУ им. Баумана, а педагоги – проходить стажировки в ведущих вузах страны благодаря соглашениям, подписанным Казбеком Коковым на ПМЭФ-2026.

Вместе с Институтом искусственного интеллекта при КБГУ, IT-парком в Нальчике и грантами для разработчиков подписанные соглашения помогут замкнуть цикл подготовки высококлассных специалистов. Среди перспективных направлений – создание кластера высоких технологий, а также инфраструктуры для обработки больших данных (Big Data).

Трёхстороннее соглашение, подписанное главой республики Казбеком Коковым с Фондом развития Физтех-школ и МФТИ, предполагает создание профильных классов, стажировки педагогов, доступ школ к программам «Системы Физтеха».

Сегодня также подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с МГТУ имени Н.Э. Баумана. Ожидаемые результаты – практико-ориентированное обучение, исследовательские проекты, программы для студентов инженерных специальностей, повышение квалификации, конференции и профориентационные встречи.

О дне завтрашнем Кабардино-Балкария думает уже сегодня, обеспечивая подготовку собственных кадров для всысокотехнологичной экономики.

Напомним, сегодня на полях ПМЭФ Глава КБР Казбек Коков и заместитель президента – председатель правления ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сопровождения инвестиционных проектов в республике и внедрении современных банковских технологий.