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НовостиОбщество5 июня 2026 3:30

150 тысяч рублей выплатили 3-летнему ребенку на Ставрополье за нападение собаки

Деньги выплатила администрация Степновского округа
Татьяна ГУЩИНА
В июне 2025 года в селе Степное животное напало на трехлетнего мальчика.

В июне 2025 года в селе Степное животное напало на трехлетнего мальчика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На основании судебного решения, которое инициировала прокуратура Ставрополья, администрация Степновского округа выплатила компенсацию в размере 150 тысяч рублей трёхлетнему ребёнку, пострадавшему от нападения бездомной собаки. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошёл в июне 2025 года в селе Степном, где животное покусало мальчика. Сильнее всего пострадало лицо ребенка. После нападения малыш был госпитализирован с травмами. Как отметили в надзорном ведомстве, местные уполномоченные органы не приняли своевременных мер для регулирования численности безнадзорных животных.

В связи с этим прокурор округа подал иск к администрации с требованием взыскать с муниципалитета компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объёме.

«По иску прокурора ребёнок, пострадавший от укуса собаки, получил компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей», – говорится в официальном сообщении.

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