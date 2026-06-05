В Георгиевске на Ставрополье завершили капремонт трех МКД на 10,6 млн рублей. Фото: фонд капремонта СК

В Георгиевске завершился капитальный ремонт трех многоквартирных домов. На проведение работ направили свыше 10,6 млн рублей.

Самый масштабный объем работ выполнили в доме №44 на улице Пушкина, построенном в 1962 году. Здесь специалисты капитально отремонтировали фундамент: устранили трещины, усилили конструкцию, обновили защитное покрытие, а также обустроили новые отмостки и водоотводные лотки.

Еще в двух домах – на улице Гагарина, 117 и улице Лермонтова, 82 – обновили кровлю. Старые крыши демонтировали, заменили поврежденные элементы стропильной системы, выполнили гидроизоляцию и смонтировали новое покрытие из металлопрофиля. Кроме того, рабочие установили водосточные системы и ограждения.

«Капремонт решает задачи на годы вперед. Речь идет не только о текущем состоянии дома, но и о сохранении его эксплуатационного ресурса для будущих поколений жителей», – поделились в фонде капремонта Ставропольского края.

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