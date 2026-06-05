Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Часть жителей Ставрополя временно останется без электроснабжения 5 июня. Ограничения связаны с проведением плановых и неотложных ремонтных работ на трансформаторных подстанциях. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, отключения пройдут в разное время в зависимости от района.
С 09:00 до 16:30 без света останутся:
– улица Тухачевского (дома №7-9, 29/8);
– улица 50 лет ВЛКСМ (дома №23-25).
С 09:00 до 12:00 электроснабжение ограничат по адресам:
– улица Плеханова (дома №1-23, 4-24);
– улица Акулова (дома №24, 50-75);
– переулок Аэрофлотский (дома №1-17, 2-28);
– переулок Парковый (дома №29-53);
– переулок Внутренний (дома №8-24, 13-29);
– проезд Мартовский (дома №2-8, 3-13);
– проезд Зайцева (дома №1-19, 2-26);
– проезд Федорова (дома №13-19).
Жителям рекомендуют заранее спланировать свои дела с учетом временного отключения электроэнергии.
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