Несколько улиц Ставрополя останутся без света 5 июня из-за плановых работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Часть жителей Ставрополя временно останется без электроснабжения 5 июня. Ограничения связаны с проведением плановых и неотложных ремонтных работ на трансформаторных подстанциях. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, отключения пройдут в разное время в зависимости от района.

Где в Ставрополе не будет света 5 июня

С 09:00 до 16:30 без света останутся:

– улица Тухачевского (дома №7-9, 29/8);

– улица 50 лет ВЛКСМ (дома №23-25).

С 09:00 до 12:00 электроснабжение ограничат по адресам:

– улица Плеханова (дома №1-23, 4-24);

– улица Акулова (дома №24, 50-75);

– переулок Аэрофлотский (дома №1-17, 2-28);

– переулок Парковый (дома №29-53);

– переулок Внутренний (дома №8-24, 13-29);

– проезд Мартовский (дома №2-8, 3-13);

– проезд Зайцева (дома №1-19, 2-26);

– проезд Федорова (дома №13-19).

Жителям рекомендуют заранее спланировать свои дела с учетом временного отключения электроэнергии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru