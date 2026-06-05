Первые летние ярмарки пройдут в Ставрополе в эти выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные в Ставрополе откроются первые летние ярмарки выходного дня. Покупатели смогут приобрести свежие овощи, ягоды, зелень и другую продукцию местных производителей по доступным ценам.

В субботу торговая площадка будет работать на улице Васильева, 35/1, а в воскресенье ярмарка развернется на площади 200-летия. Посетителям предложат широкий ассортимент сезонных продуктов: кабачки, редис, огурцы, помидоры, молодой картофель, яблоки и клубнику. Также на прилавках будут представлены молочные продукты, мясные изделия, выпечка, специи и другие товары.

Помимо выходных ярмарок, в городе продолжают работать и регулярные торговые площадки. По вторникам и пятницам с 16:00 до 20:00 проходят вечерние ярмарки на улице Доваторцев, 13. Кроме того, на следующей неделе торговля развернется на улицах Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1.

Также в разных районах Ставрополя действуют 76 точек продажи овощей и фруктов с автомобилей.

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