Потерявшегося трехлетнего мальчика нашли росгвардейцы на Ставрополье. Фото: управление Росгвардии по Ставропольскому краю

В Светлограде на Ставрополье сотрудники Росгвардии помогли найти трехлетнего ребенка, который днем ушел с территории частного дома и потерялся.

Сообщение о пропаже мальчика экипаж получил во время патрулирования города. После ориентировки от оперативного дежурного МВД росгвардейцы сразу приступили к поискам ребенка.

Спустя непродолжительное время правоохранители заметили на одной из улиц мальчика, подходящего под описание. Сотрудники убедились, что с ребенком все в порядке, после чего мальчика передали сотруднику полиции, который доставил его законным представителям.

«Стражи порядка убедились, что с мальчиком все хорошо, и обеспечили его безопасность до передачи сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних. Руководитель районного отдела полиции выразил благодарность сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии», – сообщили в управлении Росгвардии по Ставропольскому краю.

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