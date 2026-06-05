Ставрополье вошло в топ-10 наиболее востребованных направлений для отдыха летом

Туристы стали реже планировать короткие и спонтанные поездки, предпочитая более выверенные и долгосрочные варианты отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прогнозы на летний туристический сезон 2026 года, озвученные экспертами на Петербургском международном экономическом форуме, показали неоднозначную картину спроса. В десятку самых популярных направлений страны вошли Краснодарский и Ставропольский края, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Московская область, Татарстан, Калининградская, Приморская и Ярославская области.

Однако большинство регионов из этого списка столкнулись с отрицательной динамикой бронирований по сравнению с прошлым годом. Исключением стали лишь два региона – Крым и Краснодарский край, где спрос продемонстрировал уверенный рост. Ставрополье, как и другие регионы топ-10, столкнулось с некоторым снижением интереса со стороны туристов.

Аналитики связывают это с общероссийским трендом: в целом по стране спрос на летние путешествия снизился почти на 5%. Особенно заметное падение зафиксировано в сегменте экскурсионных туров – минус 17%. Кроме того, туристы стали реже планировать короткие и спонтанные поездки, предпочитая более выверенные и долгосрочные варианты отдыха.

Таким образом, несмотря на то что Ставропольский край остается в числе востребованных направлений, общая тенденция указывает на необходимость адаптации туристических предложений к новым условиям рынка. Это может включать разработку более привлекательных пакетов услуг и активное продвижение региона для восстановления интереса путешественников.

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