Антифрод-модели защитят покупателей недвижимости через интернет

Документ подписали представители МТС и Циан. Фото: предоставлено МТС

Одна из актуальных мошеннических схем – обман зарегистрированных на платформах недвижимости людей под различными предлогами с использованием информации из реальных объявлений. На XXIX Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение, направленное на сокращение числа спам-звонков в отношении данной категории пользователей.

Документ подписали представители МТС и Циан. Оператор подготовит набор решений на базе технологий Big Data для защиты от нежелательных звонков. К ним относятся нецелевые вызовы с виртуальных, одноразовых, а также подменных номеров.

Сотрудничество позволит эффективнее противодействовать телефонному мошенничеству. Фото: предоставлено МТС

«Наши антифрод-модели ежедневно изучают десятки миллионов вызовов для определения номеров с аномальным поведением. Партнерство с Цианом в борьбе с мошенниками – пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов. Решение повысит доверие пользователей к онлайн-сделкам с недвижимостью», – поделился вице-президент по корпоративному бизнесу МТC Олег Алдошин.

Как отметил гендиректор Циана Дмитрий Григорьев, главная цель партнерства – улучшить опыт клиентов и дать им возможность выбирать жилье без дополнительного давления:

«Пользователи, размещающие объявления о продаже или поиске квартиры, нередко сталкиваются с нежелательными вызовами. Сотрудничество позволит эффективнее противодействовать телефонному мошенничеству и повысить доверие к цифровым платформам».