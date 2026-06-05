ИИ откроет новые возможности для изучения и использования национального языка Северной Осетии

Сбер окажет информационную и консультационную поддержку республике. Фото: предоставлено Сбером

На ПМЭФ Сбер и правительство Северной Осетии заключили соглашение о сотрудничестве в области развития ИИ-технологий для работы с осетинским языком. Документ подписали Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка, и Сергей Меняйло, глава РСО-Алания.

В соглашении говорится о развитии национальной культуры и языка региона с помощью передовых цифровых решений. Главной практической задачей станет создание корпусов осетинского языка — массивов данных, пригодных для обучения моделей искусственного интеллекта. Собранные данные в том числе будут использованы для улучшения ИИ-помощника ГигаЧат — повышения его способности понимать осетинский язык и отвечать на нём пользователям.

Сбер окажет информационную и консультационную поддержку республике, предоставит свою экспертизу в сфере машинного обучения и обработки естественного языка. Регион обеспечит сбор и подготовку необходимых языковых данных.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Язык — это не просто средство общения, это душа народа, его история и культурный код. Мы видим свою миссию в том, чтобы технологии искусственного интеллекта служили не только экономике, но и сохранению культурного богатства. Осетинский язык обладает ярким литературным наследием, и мы рады помочь создать для него цифровое будущее. Совместно с правительством республики мы улучшим способности наших нейросетей понимать и создавать тексты на осетинском, чтобы этот язык жил и развивался в цифровую эпоху. А жители Северной Осетии могли пользоваться ИИ-помощником ГигаЧат и другими современными технологиями на своём родном языке».

Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия – Алания:

«Для нашего народа сохранение родного языка — это безусловный приоритет. Сотрудничество со Сбером даёт нам уникальную возможность не просто оцифровать тексты, а сделать осетинский язык полноценной частью современной цифровой экосистемы. Благодаря искусственному интеллекту мы сможем создать удобные сервисы для изучения языка, перевода, голосового общения. Это будет работать и на сохранение нашей идентичности, и на повышение интереса к языку у молодёжи. Уверен, наш совместный проект станет примером для других регионов России, имеющих национальные особенности».