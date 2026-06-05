Управлять крупным капиталом будут ИИ-сервисы

Дмитрий Брейтенбихер. Фото: предоставлено ВТБ

В 2026 году рынок управления крупным капиталом диктует новый тренд: на смену «роботам» приходят комплексные ИИ-стратеги. Главная цель — создание сервисов, которые не только дают рекомендацию купить акции или облигации, а еще и выстраивают готовые схемы вложений. О запуске такого сервиса «Умный портфель», рассказал на ПМЭФ-2026 член правления банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Суть перехода — в отказе от продуктового подхода в пользу стратегического. Эксперты, опрошенные в рамках форума, подчеркивают, что ИИ-сервис принципиально новая ступень по сравнению с робо-эдвайзингом прошлых лет. Плюсы в том, что нет эмоциональной нагрузки у инвестора, а мониторинг рынка более широкий. Система сама отслеживает отклонения и информирует о необходимости пересмотреть структуру портфеля, предотвращая панические продажи. Однако аналитики предупреждают и о вызовах: ключевым риском остается непрозрачность алгоритмов («черный ящик») и вопрос юридической ответственности AI за убытки в периоды рыночных шоков.

Прогноз развития сегмента однозначен: будущее за гибридной моделью «человек + ИИ». Автономные цифровые консультанты останутся в массовом сегменте, тогда как в работе с крупным капиталом критически важной будет связка алгоритмической обработки данных и финальной экспертизы живого менеджера.