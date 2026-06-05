Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о способах сбережения денег

Андрей Костин. Фото: предоставлено ВТБ

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 представил четкую стратегию сбережений для частных лиц. Глава банка заявил, что несмотря на более чем 30 тысяч санкций и вынужденные оборонные расходы, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ дает ощутимые плоды, а финансовая система чувствует себя устойчиво.

«Инфляция у нас резко идет вниз. Если это будет продолжаться и дальше, то мы скоро получим и лучшую ставку, и оживление экономики, больше кредитов безусловно, мы на это надеемся», – подчеркнул Костин. Он также отметил, что сейчас существует некая неопределенность в российском экспорте из-за замедления глобального роста и экономики Китая, однако текущая ситуация «совсем неплохая». Работающий в банковской сфере с 1990-х годов, банкир заметил, что сегодняшние вызовы не идут ни в какое сравнение с потрясениями прошлых десятилетий, и банковская система достаточно стабильна.

В части личных финансов Андрей Костин придерживается последовательной тактики. «Лучше хранить деньги в банке. Но я имею в виду не консервную, а в банке, именно в банке», – пошутил он, добавив, что высокие ставки по депозитам и исторически крепкий рубль делают этот инструмент безальтернативным на текущем этапе.

По мере ожидаемого смягчения политики ЦБ в ближайший год глава ВТБ рекомендует обратить внимание на накопления в инструменты с фиксированной доходностью. «Можно переходить к более сложным продуктам, например, облигации государственные или облигации с фиксированным доходом. Тогда при всем изменении цены можно получить все свои деньги плюс проценты», – пояснил он.