Мэрия Пятигорска потребовала сноса надстройки на здании в центре города

Здание находится на улице Дзержинского в исторической части города. Фото: соцсети главы города.

В исторической части Пятигорска начались строительные работы на объекте, который уже много лет вызывает разногласия и споры среди горожан. На четырехэтажном здании по улице Дзержинского начали возводить уродливый пятый этаж. Конструкция сильно выбивается на фоне окружающего исторического стиля. Местные жители в соцсетях раскритиковали происходящее, упоминая, что объект долгое время оставался недостроенным, а нынешняя надстройка, вполне вероятно, прошла мимо каки-либо согласований.

Как подтвердил в своих соцсетях глава города-курорта Дмитрий Ворошилов, конструкция, действительно, возводится незаконно. По его словам, администрация уже обратилась в суд с требованием снести объект и одновременно попросила на время разбирательства запретить дальнейшее строительство.

Правда, пока суд отклонил ходатайство мэрии о запрете строительства. Тем не менее, администрация собирается отстоять здание.

«Будем судиться до конца по сносу», – заявил Дмитрий Ворошилов.

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