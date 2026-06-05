На Ставрополье готовятся провести чемпионат России по дзюдо

На Ставрополье дзюдо занимаются почти 12 тысяч человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке Петербургского международного экономического форума правительство Ставрополья и общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

В рамках соглашения закреплена договоренность о проведении в 2026 году Чемпионата России по дзюдо в Ставропольском крае. Соглашение также предусматривает взаимодействие по ряду ключевых направлений. В их числе – популяризация дзюдо среди ставропольцев, совершенствование системы подготовки спортсменов, развитие тренерских кадров, организация и проведение соревнований различного уровня.

Известно, что на Ставрополье высокий интерес к дзюдо. Этим видом спорта в регионе занимаются почти 12 тысяч человек. Ежегодно на Ставрополье проводятся крупные соревнования, включая Всероссийские соревнования «Битва городов Кавказа» и первенства Северо-Кавказского федерального округа.

«Наши спортсмены достойно представляют регион на всероссийском и международном уровнях. Подписанное соглашение поддержит эти тенденции и поможет создать больше возможностей для подготовки спортсменов, развития инфраструктуры и проведения крупных соревнований. В конечном счете, это важный шаг для популяризации спорта среди нашей молодежи и залог появления на Ставрополье новых чемпионов», – сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Между тем, в 2026 году регион примет четыре всероссийских соревнования, в том числе чемпионат России по дзюдо. В состав сборной команды России входят 14 спортсменов из Ставропольского края.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru