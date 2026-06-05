Руководитель агропредприятия на Ставрополье стал фигурантом пяти уголовных дел

Предприятие накопило крупные долги перед поставщиками. Фото: ФССП России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах перед судом предстанет глава агропромышленной компании. Его обвиняют в неисполнении судебных решений о погашении долгов перед поставщиками и незаконном вывозе арестованного имущества. По информации регионального управления ФССП, по данным фактам возбуждено пять уголовных дел.

Следствие установило, что, несмотря на наличие финансовой возможности, руководитель проигнорировал установленные судом сроки добровольной выплаты задолженности. В ответ судебные приставы наложили арест на производственное оборудование, однако директор тайно вывез его в неизвестном направлении.

По факту сокрытия арестованного имущества возбуждено уголовное дело. Ещё четыре дела возбуждены по статье о злостном неисполнении приговора суда. Руководителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, а также крупные штрафы или запрет занимать руководящие должности.

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