Объем переводов за границу кратно вырос в России

География отправки средств за рубеж охватывает более 150 стран мира. Фото: предоставлено ВТБ

По данным ВТБ, число переводов за рубеж выросло в пять раз в первом квартале текущего года по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщили в ВТБ в рамках ПМЭФ-2026. Большинство переводов осуществляются частными лицами по номеру телефона. Общий объем таких операций вырос в два раза и превысил 140 млрд рублей.

Международные переводы также пользуются большим спросом. Ежедневно в России проводятся тысячи таких транзакций, 90% из которых, происходит по номеру телефона. Наибольший объём денежных потоков от клиентов ВТБ и Почта банка направлен в Узбекистан, Таджикистан, Китай и Кыргызстан, а также в другие государства ближнего зарубежья. Это составляет около 90% всего спроса на международные переводы.

Чаще всего клиенты переводят деньги родным, а также для пополнения банковских счетов и карт перед предстоящими поездками в другую страну. Кроме того, средства используются для покупок, оплаты услуг и различных сервисов. Статистика показывает, что пользователь сервиса переводов по номеру телефона в среднем выполняет 3–4 транзакции ежемесячно.

География отправки средств за рубеж охватывает более 150 стран мира. При этом можно выбрать удобный способ перевода: по номеру карты или телефона, с использованием полных банковских реквизитов либо с опцией получения средств наличными.