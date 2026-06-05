В округе на Ставрополье по соцконтракту откроется первая студия банджи-фитнес

Этот проект станет первым в своем роде в Новоалександровске. Фото: администрация Новоалександровского округа

Многодетная мама из Новоалексанровска Зарина Аракелян с помощию соцконтракта открыла студию групповых тренировок. Как рассказали в пресс-службе администрации Новоалександровского округа, начинающая предпринимательница намерена использовать для укрепления здоровья своих клиентов амортизированные тросы - такой вид спорта называется банджи-фитнес. Этот проект станет первым в своем роде в Новоалександровске.

«У Зарине трое несовершеннолетних детей. Узнав о возможностях государственной поддержки, решила попробовать. К делу подошла ответственно и профессионально. Сначала отучилась на курсах и получила диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тренер групповых программ». Теперь у нее есть все необходимые знания, чтобы проводить эффективные и безопасные тренировки», – рассказали в мэрии.

С заключением соцконтракта на развитие проекта из краевого бюджета ей выделили 350 тысяч рублей. На эти средства она приобрела оборудование для проведения тренировок. Банджи-фитнес - вид спорта, который подходит для разного возраста и уровня подготовки.

Всего в этом году в округе планируется заключить 105 социальных контрактов. На эти цели из бюджета Ставропольского края выделено свыше 23,3 млн рублей.

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