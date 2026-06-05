Суд запретил застраивать зеленую зону парка Кирова в центре Пятигорска

Парк Кирова в центре Пятигорска - любимое место отдыха горожан. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционная инстанция отменила решение, которое могло изменить статус парка Кирова в Пятигорске и открыть возможность для застройки. Об этом сообщил в своих соцсетях глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, мэрия выступает за то, чтобы территория оставалась местом для отдыха и озеленения.

Поводом для разбирательства стал иск компании-владельца парка к администрации и думе Пятигорска. Истец требовал исключить территорию парка на улице Дунаевского из зоны озеленённых территорий общего пользования и перевести её в многофункциональную общественно-деловую зону.

По задумке заявителя, это позволило бы использовать участок для размещения капитальных объектов. В январе 2026 года Ставропольский краевой суд частично удовлетворил эти требования, признав положение Генерального плана Пятигорска о зоне «Р-1» недействующим.

Однако с таким решением не согласились городские власти и прокуратура Ставропольского края, подавшие жалобы. Их рассмотрел Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи. В итоге суд поддержал позицию надзорного органа и администрации Пятигорска. Территория парка сохранила статус зоны озеленённых территорий общего пользования, предназначенной для отдыха горожан.

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