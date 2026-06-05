В Ставрополе строят резервную насосную станцию водозабора

Дополнительные сети станут альтернативным способом подачи воды из Сенгилеевского водохранилища. Фото: пресс-службы администрации Ставрополя.

Для повышения надёжности водоснабжения в Ставрополе ведётся модернизация городской системы. По словам главы города Ивана Ульянченко, создаётся альтернативный маршрут для подачи воды из Сенгилеевского водохранилища. Этот проект позволит обеспечить бесперебойную подачу ресурса в случае аварии на одной из действующих станций.

В рамках работ специалисты проложат около 700 метров новых трубопроводов и возведут современную насосную станцию, способную поднимать воду на высоту свыше 400 метров. На текущий момент на объекте уже завершено оборудование основания здания и резервуаров, а завершить все строительные мероприятия планируется до конца текущего года.

Кроме того, параллельно в городе ведётся замена старых коммуникаций: коммунальщики прокладывают новую линию подающего водовода протяжённостью около 11 километров. Реализация этих проектов является ключевым элементом стратегии по повышению надёжности коммунальной инфраструктуры и позволит избежать перебоев с водой, обеспечив жителей стабильным водоснабжением.

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