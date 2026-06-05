В Чечне из выгребной ямы спасатели вытащили трёхлетнюю девочку

Илес Гучигов и Мансур Жабраилов. Фото: ГУ МЧС России по ЧР

ЧП произошло в городе Гудермесе. Здесь на территории частного дома трёхлетняя девочка провалилась в выгребную яму.

Ситуация была крайне опасной: в яме скапливался углекислый газ - это грозило ребёнку удушьем, а время работало против спасателей. Проблема осложнялась ещё и тем, что извлечь девочку через горловину ямы оказалось невозможно, она была слишком узкой.

«Счёт шёл на секунды. Углекислый газ в яме мог привести к удушью. Извлечь девочку через узкую горловину ямы было невозможно. Мы сбоку сделали подкоп и оборудовали лаз для спасения», - рассказал командир отделения пожарно спасательной части ГУ МЧС России по ЧР Илес Гучигов.

Пожарного Мансура Жабраилова спустили в яму головой вниз на страховочной верёвке. Он быстро надел на малышку страховочную систему, крепко обнял её и подал сигнал коллегам. Затем пожарного вместе с ребёнком аккуратно подняли на поверхность.

К счастью, всё закончилось благополучно. На месте уже дежурила бригада медиков. Врачи осмотрели девочку, угрозы жизни и здоровью нет. Ребенок отделался легким испугом.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru