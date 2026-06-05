Прокуратура в Ставрополе добивается закрытия двух незаконных АЗС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Промышленного района Ставрополя взяла на контроль ситуацию с нелегально работающими автозаправочными станциями. В ходе проверки надзорное ведомство выявило грубые нарушения: несмотря на ранее вынесенные судебные решения о сносе, две АЗС продолжали работать.
Выяснилось, что юридическое лицо игнорировало судебные акты о демонтаже самовольно возведённых объектов на территории Промышленного района Ставрополя. При этом заправки активно эксплуатировались, что создавало потенциальную угрозу безопасности горожан и нарушало действующее законодательство.
Чтобы пресечь незаконную деятельность, прокуратура направила в суд иски с требованиями приостановить работу двух АЗС до устранения нарушений и взыскать с владельца неустойку за неисполнение судебных решений.
Дополнительно по инициативе прокуратуры приняты срочные обеспечительные меры. На заправках введён полный запрет на прием, хранение и отпуск топлива потребителям.
Результаты рассмотрения исков и ликвидация «самоволок» находятся на контроле надзорного ведомства.
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