Житель Дагестана получил срок за долг по алиментам более миллиона рублей

Злостного алиментщика взяли под стражу в зале суда. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Ногайского района Дагестана отправится за решётку из за долгов по алиментам. Суд приговорил мужчину к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

«Мужчина должен был выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, но долгое время этого не делал. В итоге долг вырос до внушительной суммы - более 1,1 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Дагестана.

Ситуация осложнилась тем, что мужчина уже имел судимость и на момент совершения нового преступления он находился на испытательном сроке по предыдущему приговору.

Решение вынес Ногайский районный суд при участии прокурора района. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда.

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