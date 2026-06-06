Родителям погибшей при аварии на канатке на Эльбрусе выплатят три млн рублей Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родителей девушки, погибшей в результате аварии на канатной дороге в Эльбрусском районе.

Как сообщили в прокуратуре республики, трагедия произошла в сентябре 2025 года. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в том числе смертельные. Уголовное дело по факту происшествия сейчас находится на рассмотрении суда.

После проверки прокуратура обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда с организации, которая эксплуатировала объект.

Суд удовлетворил требования прокурора в интересах родителей одной из погибших, в пользу каждого из них взыскано по 1,5 млн рублей, – рассказали в прокуратуре республики.

Таким образом, общая сумма компенсации составила три млн рублей.

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