Родителям погибшей при аварии на канатке на Эльбрусе выплатят три млн рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кабардино-Балкарии суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родителей девушки, погибшей в результате аварии на канатной дороге в Эльбрусском районе.
Как сообщили в прокуратуре республики, трагедия произошла в сентябре 2025 года. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в том числе смертельные. Уголовное дело по факту происшествия сейчас находится на рассмотрении суда.
После проверки прокуратура обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда с организации, которая эксплуатировала объект.
Суд удовлетворил требования прокурора в интересах родителей одной из погибших, в пользу каждого из них взыскано по 1,5 млн рублей, – рассказали в прокуратуре республики.
Таким образом, общая сумма компенсации составила три млн рублей.
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